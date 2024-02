La risalita in classifica è, per ora, solo un effetto ottico.

Ma gli effetti del periodo disgraziato, mutilato da infortuni di ogni tipo, è praticamente agli sgoccioli: in panchina, a San Siro, tornano anche Meret e Olivera. Mentre Politano è pienamente recuperato dopo l’allarme di mercoledì, quando aveva saltato per affaticamento una seduta.

APPROFONDIMENTI De Laurentiis, lo scivolone sul Bari e il vero vivaio Napoli, De Laurentiis fa infuriare Bari. Milan-Napoli, Mazzocchi è la freccia in più

In pratica, è la fine dell'emergenza, perché l'unico ancora assente è Osimhen, in finale di Coppa d'Africa con la Nigeria. Unico dubbio domenica prossima sembra riguardare chi in attacco, tra Simeone e Raspadori.

Ma pochi dubbi sul fatto che tornano sul ritorno alla difesa a tre, con Ostigard.