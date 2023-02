Olivera, una erede napoletana: «Ti aspettiamo, principessa»

Una gravidanza tutta "napoletana" per Mathias Olivera e la compagna Belen, che in queste ore hanno svelato ai propri follower direttamente via social l'arrivo tra qualche mese della prima erede di casa. Il terzino del Napoli ha pubblicato la notizia attraverso il suo account Instagram: «Felici e ansiosi per il tuo arrivo, principessa. Ti aspettiamo pieni d'amore» le parole dell'uruguaiano che ha svelato anche il sesso del nascituro.