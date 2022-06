Olivera, niente lesioni al ginocchio: «Grazie a tutti per i messaggi»

Nessuna conseguenza per il ginocchio sinistro di Mathias Olivera. Come riportato dalla Federcalcio uruguaiana, gli esami strumentali hanno escluso conseguenze gravi per il terzino sinistro che si era fatto male sabato sera nella sfida contro Panama.

Olivera è già al lavoro per recuperare dalla distorsione al ginocchio che ha subito in partita. Un infortunio che potrà essere superato nel giro di un mese. Nel frattempo il terzino ha voluto mandare un messaggio ai tifosi via social: «Grazie a tutti per i messaggi».