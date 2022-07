Olivera, lezioni di napoletano: «'A nnammurata mia...»

Non è stato gran protagonista a Dimaro, a causa di quel problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori insieme con lo staff medico in Trentino, ma Mathias Olivera è pronto a rilanciarsi a Castel di Sangro da domani, insieme con i nuovi compagni. Nel frattempo il terzino uruguaiano si allena a parlare napoletano: «'A nnammurata mia» prova a dire l'ex Getafe con un amico e la compagna Belu in un momento di massima ilarità.