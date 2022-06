Olivera rassicura il Napoli: «Ho avuto paura, ma torno presto»

«Sto molto meglio, il ginocchio è ancora un po’ infiammato ma sto meglio». Mathias Olivera mette subito in chiaro le cose, non c'è da preoccuparsi per il suo ginocchio: «Poteva andarmi molto peggio ma grazie a Dio è stata solo una distorsione, ma in quel momento mi ha fatto molto male. Con tre settimane di terapie tornerò in campo, ora penso solo a stare con la mia famiglia e a recuperare».

«Ho provato a continuare la partita ma ho sentito troppo dolore e ho temuto il peggio, pensavo di essermi rotto il crociato, le analisi poi ci hanno assicurato che avevamo evitato conseguenze peggiori» ha continuato Olivera nell'intervista a Sport 890. «A Napoli erano tutti molto preoccupati dopo l'infortunio, quotidianamente sono in contatto con lo staff medico azzurro che mi sta seguendo anche a distanza. Cavani mi ha parlato della città e della squadra, non vedo l'ora di conoscere il mio nuovo club, il 4 luglio sarò a Napoli».