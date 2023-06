Come un tifoso napoletano, anche Mathias Olivera si gode Napoli nei giorni di festa. Il terzino uruguaiano si è immortalato insieme con un amico turista al Largo Maradona, ai piedi del grande e famosissimo murales dedicato a Diego Armando Maradona, idolo anche per tutti i sudamericani. Olivera è tornato ieri in campo con il Napoli di Spalletti per la sfida alla Sampdoria di domenica, l'ultima gara dell'anno.