Olivera al Napoli, è fatta: pronto un contratto di quattro anni

Il Napoli e Mathias Olivera sempre più vicini. Il terzino del Getafe sarebbe ormai a un passo dal club azzurro, secondo quanto riportato in queste ore da Direct Sports Tv in Uruguay: il Napoli e il club spagnolo si sono scambiati i documenti necessari al trasferimento da completare appena il mercato sarà aperto, un acquisto da circa 15 milioni per gli azzurri.

Per Olivera, che sostituirà il partente Ghoulam, il Napoli ha preparato un contratto quadriennale con ingaggio superiore al milione di euro. Il terzino uruguaiano nato a Montevideo nel 1997 è arrivato nel 2017 in Liga e si è messo in mostra nelle ultime due stagioni con il Getafe. L'obiettivo, prima del sì definitivo al Napoli, è salvare il club spagnolo che gli ha dato fiducia e gli ha fatto conquistare anche la nazionale uruguaiana.