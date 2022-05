Olivera al Napoli, il Getafe frena: «È difficile, ci sono altri club»

«Mathias Olivera a Dimaro? Ne stiamo seguendo tanti». Il patron Aurelio De Laurentiis sembra essere stato sibillino in conferenza stampa, perché il terzino uruguaiano del Getafe non è ancora a un passo dal trasferirsi in azzurro. A confermarlo ci ha pensato anche Angel Torres, numero uno del club spagnolo che ha appena conquistato la salvezza in Liga: «Attenzione perché la cosa si potrebbe anche complicare. C’è l’interesse forte del Napoli, ormai lo sapete da tempo, ma non è l’unica squadra interessata al calciatore».

«Ci sono almeno cinque offerte sia dall’Italia, ma anche da Spagna, Germania e soprattutto Portogallo. Il Benfica, infatti, è fortissimo su Olivera» le parole del presidente a Radio Kiss Kiss. «Ormai è arrivato il momento di parlare della sua cessione dopo la nostra salvezza, ma merita di decidere lui dove andare a giocare il prossimo anno. Noi siamo pronti ad ascoltare tutte le richieste. Altrimenti si può anche pagare la clausola rescissoria di 20 milioni per aggiudicarselo direttamente».