Napoli, Olivera in viaggio per Roma: lo scatto con l'agente in aeroporto

Pronto per l'Italia. Il viaggio di Mathias Olivera è già cominciato, il terzino uruguaiano si è immortalato questa mattina all'aeroporto di Madrid prima di volare verso Roma: questa mattina l'arrivo nella Capitale per le visite mediche di rito con il Napoli, prima della firma con il nuovo club e la maglia azzurra, con cui giocherà il prossimo anno. Con lui anche l'agente Pablo Boselli: il calciatore è atteso anche in Filmauro per la firma del contratto insieme con il patron Aurelio De Laurentiis.