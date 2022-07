Olivera: Napoli, mi manda Cavani «E meriterò la 17 di Hamsik»

«Sono felice di aver scelto Napoli, è una squadra conosciuta in tutto il mondo e richiama l’attenzione di tanti calciatori» così Mathias Olivera si presenta alla stampa e ai tifosi, dopo essere rimasto ai box a Dimaro ed essersi ripreso la scena nel ritiro di Castel di Sangro. «Mi hanno accolto tutti molto bene, Spalletti mi ha dato subito fiducia, ho avuto l’opportunità di allenarmi subito con lui sin dall’inizio e spero di lavorare bene per fare il bene della squadra. Ora devo dimostrare in campo che merito anche l’affetto che i tifosi mi hanno già saputo dimostrare in queste settimane. Il 17? So che è un numero importante per i napoletani e per la squadra, Hamsik è un idolo e lo sapevo prima della scelta. Sono onorato di poterlo indossare, farò di tutto per meritarmelo in campo».

Un ruolo, quello del terzino, da sempre discusso a Napoli. «Per il mio ruolo la prima cosa importante è certamente difendere, ma ammetto che mi piace spingermi in avanti per attaccare, anche giocando da terzino. Ho visto già partite di Serie A: è un campionato fisico, in cui bisogna essere pronti anche dal punto di vista tattico. Voglio inserirmi bene, adattarmi con i tempi giusti» ha spiegato alla stampa. «Il modulo non è un problema, passare dal 3-5-2 alla difesa a quattro non mi impensierisce. Non ho un modello di riferimento, mi è sempre piaciuto Caceres che ha giocato anche qui in Italia. Theo Hernandez? È fortissimo, siamo simili nella voglia di andare ad attaccare ma non ci sono altre similitudini tra noi, siamo due calciatori differenti. Gargano e Bogliacino mi avevano parlato molto bene della squadra prima di arrivare qui, anche Cavani - che ho incontrato in nazionale - mi ha consigliato di approfittare della scelta e godermi Napoli. Qui sono passati tanti uruguaiani, spero di fare bene anche io come loro e di divertirmi insieme a compagni e tifosi».