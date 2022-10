Olivera tra Napoli e Mondiali: «E che intesa con Mario Rui»

Tra i volti freschi della nuova stagione anche quello di Mathias Olivera, terzino uruguaiano arrivato a Napoli per essere protagonista. «Sono molto contento per come ci stiamo comportando. Sto imparando tanto, ma continuo per lavorare e migliorare sempre di più. Differenze? Per ora non trovo molte differenze tra la Liga e la Serie A. In Italia si gioca di più il pallone, c’è più tattica. Mi sto adattando poco alla volta a queste cose», ha spiegato il terzino.

Nessun problema con il suo competitor. «Il rapporto con Mario Rui è splendido, è una grande persona, un grande calciatore. Sinceramente mi trovo benissimo con lui. Questa alternanza tra me e lui ci sta bene ma soprattutto sta aiutando la squadra» ha spiegato a Radio Kiss Kiss. «Luciano Spalletti mi ha insegnato molte cose in poco tempo, negli allenamenti mi aiuta a capire cosa vuole da me in difesa e nel campionato italiano. Domenica sarà una gara molto fisica. Non dobbiamo che fare altro che continuare il nostro cammino. L’importante è continuare a produrre calcio come abbiamo dimostrato finora». Tra qualche settimana anche l'esperienza in Qatar: «Andare al Mondiale con l’Uruguay è un sogno che si è avverato come la Champions. Non vedo l’ora di poterlo giocare. Si sogna di giocare una manifestazione simile fin da piccoli».