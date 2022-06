«Le mie regine mi mancheranno» scrive sui social Mathias Olivera, il terzino uruguaiano del Napoli che ha lasciato la famiglia e il Sudamerica in queste ore per tornare in Europa. Il neo terzino azzurro farà scalo a Madrid per preparare le ultime cose prima dell'arrivo a Napoli, dove è atteso per il 6 luglio, prima della partenza verso Dimaro.