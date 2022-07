Orihuela al Napoli è un'ipotesi ma c'è una clausola di 18 milioni

Un nuovo difensore proposto al Napoli per il futuro della difesa azzurra: si tratta di Renzo Orihuela, uruguaiano di 21 anni di proprietà del Montevideo City Torque - squadra uruguaiana nel circolo City, opzionato perciò già dal Manchester di Guardiola - che sembra in rampa di lancio e pronto a passare in Europa. Il calciatore è stato presentato a Giuntoli come svelato dal suo intermediario Vincenzo D'Ippolito: «C’è un difensore del 2001 per il quale ho fatto una chiaccherata con il Napoli. Il Manchester City lo presta, però vuole inserire il diritto di recompra».

Una recompra già importante vista la giovane età. «Mi è stato chiesto esplicitamente che venga inserita questa clausola di 18 milioni di euro» ha aggiunto l'intermediario a Radio Marte. «In Uruguay ogni anno escono fuori tanti calciatori pronti a diventare elementi importanti. Alla lunga Orihuela potrebbe anche prendere il posto di Koulibaly».