Orsolini per il dopo Lozano: è la prima idea degli azzurri

Sulla lista del Napoli, il nome di Riccardo Orsolini resta il primo per la sostituzione eventuale di Hirving Lozano. L'esterno del Bologna, classe 1997, è reduce dalla migliore stagione in Serie A con i rossoblu e potrebbe fare al caso di Rudi Garcia, che si ritroverà un pacchetto offensivo già ben rodato in vista del prossimo anno.

Secondo Sky Sport, quella di Orsolini resta al momento una idea forte, ma non una trattativa. O almeno non ancora. La situazione di Lozano, però, è in continuo divenire: il Napoli l'ha messo sul mercato, lui ha offerte importanti dall'Arabia Saudita così come dal Messico per l'eventuale ritorno in patria. Alla fine il Chucky può andare via e lasciare libero uno spot da riempire in vista della nuova stagione.