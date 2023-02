Osimhen-Abraham diventa un meme: «Quando lo ordini su Wish»

Dopo l'infortunio al volto di qualche giorno fa, anche Tammy Abraham è tornato in campo con la Roma di Mourinho e un look decisamente familiare. L'inglese, infatti, indossa una maschera protettiva che ricorda molto quella vestita ormai da un anno da Victor Osimhen a Napoli, una somiglianza che ha scatenato gli utenti della rete nelle ultime ore: «Abraham copia Victor per tornare a segnare» scrive qualcuno, o anche «Quando lo ordini su Wish, quando ti arriva a casa» con le foto dei due attaccanti messe una accanto all'altra. Vedremo se l'inglese continuerà a indossarla come il collega anche quando il problema al volto sarà superato.