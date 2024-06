Osimhen e l'addio al Napoli: si muove De Laurentiis con il Psg

De Laurentiis è in contatto personalmente con i vertici del Psg (i rapporti tra il patrona azzurro e Al-Khelaifi sono idilliaci) e si arriverà a una soluzione entro un paio di settimane. In pole ci sono i francesi e dietro, in ordine sparso, Arsenal, Chelsea e Manchester United.

Lukaku deve attendere: l’ingaggio è pesantissimo (14 milioni e il Chelsea non pensa di fare sconti come con la Roma), ma Conte lo considera erede perfetto di Osimhen. Operazione plausibile solo nel caso in cui sia il Chelsea la destinazione di Osimhen. Bisogna pazientare ancora.

In questi giorni Osimhen è in Nigeria e sarà ospite, la prossima settimana, dalla Fondazione Attom e della Charity Champions Cup 2024 di Abuja. L'evento benefico ha lo scopo di sensibilizzare sulle malattia degli occhi e radunerà decine di calciatori africani per una partita di beneficenza.