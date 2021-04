Osimhen, adesso l'agente ribatte: «Giudizi affrettati, chiuderà in doppia cifra»

Quattro gol nelle ultime sei partite, un ruolino importante per tornare a prendersi la scena dopo tante difficoltà. Il Napoli riscopre Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano andato in gol anche ieri a Torino. «Victor è stato fermo novanta giorni per la spalla, poi ha preso una botta alla testa. Un atleta deve allenarsi e avere continuità e stare bene fisicamente per poi esprimere il suo livello. Ho letto e sentito alcuni giudizi un po' affrettati e questo dispiace» ha detto il suo agente Roberto Calenda.

«A volte certe cose non riescono perché non sei in forma o non sei concentrato, quindi è normale che emerga il nervosismo» ha continuato a Radio Marte. «Con Gattuso c'è sintonia, Rino è una persona diretta e leale, lo è stato da giocatore e lo è ora da allenatore. Questo i giocatori lo amano, ha una qualità che non è da tutti. Osimhen in doppia cifra? Io non scommetto mai, ma posso consigliare agli altri di farlo».