Osimhen, l'agente di nuovo in ritiro: incontro con De Laurentiis

Sul tavolo balla sempre il rinnovo, con cifre ormai conosciute da tutti. Ma ballano anche le sirene d'Arabia, che fanno tentennare tutti, persino Victor Osimhen. Il suo agente Roberto Calenda, però, torna nel ritiro azzurro: ieri il nuovo arrivo a Rivisondoli, l'ennesimo incontro fiume con Aurelio De Laurentiis per discutere del futuro dell'attaccante nigeriano e per ascoltare le ragioni di un Napoli che non vuole lasciar andare il proprio bomber dei sogni.

Con o senza Osimhen non sarebbe la stessa cosa. Lo sa bene il Napoli, che nel frattempo ha dovuto registrare l'ennesimo infortunio estivo per il nigeriano, colpito ieri in allenamento da un contrasto fortuito con il neo azzurro Natan. Le offerte arabe potrebbero alzarsi ancora - 160 milioni al club azzurro e 40 al calciatore a stagione - ma le volontà sono chiare: la presenza di Calenda a Rivisondoli fornirà ulteriori episodi della telenovela che tiene i tifosi azzurri col fiato sospeso.