Osimhen, l'agente non pensa al mercato: «Miglior calciatore di una stagione storica»

Dopo tutti i rumors di mercato arrivati nelle scorse ore, l'agente italiano di Victor Osimhen non pensa al futuro ma via social fa i complimenti all'accattante azzurro. «Miglior attaccante e miglior giocatore in assoluto della stagione 2022/2023. Un’annata incredibile conclusa con lo storico scudetto del Napoli» le parole di Roberto Calenda. L'agente ha incontrato De Laurentiis a Madrid la scorsa settimana per discutere del rinnovo del calciatore azzurro.

Victor Osimhen premiato dall’AIC come miglior attaccante e miglior giocatore in assoluto della stagione 2022/2023. Un’annata incredibile conclusa con lo storico scudetto del Napoli.

Complimenti @victorosimhen9 🦅 🇳🇬



Osimhen best striker and best player of the season 2022/2023… pic.twitter.com/a2dj2tqWLZ — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) December 5, 2023