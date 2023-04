Osimhen, gli agenti assicurano: «Non c'è alcuna trattativa in corso»

«Non ci sono trattative in corso. Le ultime notizie sono tutte false». A parlare è l'entourage di Victor Osimhen in una dichisrazione riportata da Mundo Deportivo in Spagna. Al centro degli interessi quei contatti prolungati con il Paris Saint Germain che nelle ultime settimane avrebbe accelerato per l'attaccante nigeriano che potrebbe lasciare Napoli al termine di questa bella stagione.

«Molta gente vuole destabilizzare il calciatore visto il livello suo e della squadra» si legge ancora. Osimhen è seguito dai parigini, ma a quanto pare nulla di concreto sarebbe ancora sul tavolo.

Nel frattempo l'azzurro pensa allo scudetto che potrebbe conquistare già domenica con il Napoli di Spalletti prima di un'estate da protagonista sul mercato.