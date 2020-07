Un affare importante quello che porterà in azzurro Victor Osimhen, anche per le casse del Napoli. Superato il record posto un anno fa con Hirving Lozano, che diventò l'acquisto più caro del club per circa 42 milioni di euro. Il nigeriano appena arrivato supera tutti: per lui saranno sborsati circa 50 milioni di euro, una cifra che però potrebbe essere anche più alta, grazie alla bravura fiscale del club di Aurelio De Laurentiis.

Un affare complessivo da circa 70 milioni di euro lordi (il Lille pagherà il 5% di percentuale di solidarietà ai vecchi club, dunque 66.5 netti) più ulteriori 10 di bonus eventuali, legati al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra, pagabili in cinque anni.



Ultimo aggiornamento: 18:52

Con il, però, è stata intavolata un’operazione separata che comprende il trasferimento di quattro azzurri in Francia: il portiere Orestis Karnezis e tre prodotti del vivaio come. Il Lille pagherà al Napoli 20 milioni di euro netti (versando anche il contributo di solidarietà ai club terzi), così che l’esborso totale degli azzurri nell'affare Osimhen sia di 50 milioni di euro lordi (47.5 netti).