Sta diventando un vero e proprio caso internazionale quello legato a Victor Osimhen , il nigeriano attaccante delche è pronto a cambiare squadra in vista del prossimo anno. Mentre la presa delsembrava potersi allentare nelle scorse ore, i media nigeriani hanno sempre portato avanti la pista azzurro, dando praticamente per fatto l'affare.Dopo la notizia delle visite mediche già avvenute, stavolta- connazionale, agente Uefa e amico dello stesso- ha garantito ai tifosi che la trattativa è ormai andata in porto con l'attaccante felice dell'esito e pronto a diventare un calciatore del Napoli . Tra i like che spuntano sui social, c'è proprio quello di Osimhen: un'ulteriore conferma dell'affare ormai in dirittura d'arrivo?