Continuano le voci sul futuro di Victor Osimhen , l’attaccante nigeriano che piace tanto aldi. Secondo quanto riportato da La Voix Du Nord in Francia, sarebbe il calciatore a prendere tempo in queste ore:vuole infatti scegliere bene il suo futuro, un futuro che - ormai sembra scontato - sarà comunque lontano da Lille.Tra le motivazioni di questo rallentamento sembrano esserci anche le richieste che continuano ad arrivare al suo entourage per il prossimo anno: nelle scorse ore, infatti, avrebbero contattato l’entourage dianche club inglesi e tedeschi, ma il Napoli resta l’opzione numero uno viste le volontà degli agenti e il viaggio in città dello stesso calciatore, la scorsa settimana.