Le nubi iniziano a diradarsi e il Napoli vede in maniera sempre più nitida da figura di. Quella che si è conclusa è stata la settimana dei dubbi e delle incertezze, delle perplessità e delle frenate, con ieri, invece, è iniziata la settimana che potrebbe portare finalmente alla chiusura della storia e alla firma del calciatore sul contratto che per cinque anni lo legherà al Napoli.A complicare una trattativa che sembrava praticamente già fatta, il cambio di agente, con l'arrivo di D'Avila che fin dal primo minuto ha provato a cambiare delle carte che Napoli e Lille avevano ben chiare sul proprio tavolo. Ecco perché il direttore sportivo Giuntoli, che aveva fiutato l'aria di buriana, si era precipitato una settimana fa in Sardegna per ribadire la volontà del club azzurro di chiudere i conti per Osimhen e mettere tutto nero su bianco, in base alle intese già raggiunte con la dirigenza del Lille.In questi giorni di transizione - tra il sì che sembrava scontato e l'incertezza subentrata - il Napoli non ha mai smesso di farsi vivo, sia alla porta del giocatore che a quella del Lille. I francesi, infatti, sono sicuri che l'attaccante nigeriano vestirà l'azzurro il prossimo anno. Su tutti ne è certo il presidente Gerard Lopez: per lui il Napoli è già pronto a versare 60 milioni di euro che nelle casse del Lille sarebbero oro colato per risanare il bilancio e mettersi in pari con il Fair Play finanziario. Il fatto che il club francese sia praticamente certo della cessione al Napoli è un indizio non da poco, e che in un certo senso va a far capire che questa sarà la settimana della verità. I dubbi che fino a qualche giorno fa sembravano poter abitare nella testa di Osimhen stanno andando via via diradandosi, anche perché dalle parti di Lille non è arrivata alcuna altra offerta faraonica come quelli che pareva fossero state formulate dalla Premier.che a questo punto ha iniziato a mettere un po' di pressione al giocatore e al suo agente.Il Napoli è deciso a chiudere tutto in settimana, e ogni momento sembra poter essere quello buono per la definizione dei dettagli. Anche perché se poi Osimhen dovesse continuare con questa sua indecisione, sarebbe il Napoli a cambiare bruscamente idea abbandonando la pista che porta al nigeriano (che pure al momento è ancora il primo obiettivo per l'attacco). Ok aspettare, ma senza portare il tutto alla notte dei tempi. Il Napoli, infatti, ha aspettato con pazienza che le idee del giocatore si chiarissero, ma non può certo attendere le sue bizze all'eternità. Ecco perché in questi giorni si farà di tutto per chiudere, in un senso o nell'altro. Slittare ancora di una settimana vorrebbe dire prolungare ancora una trattativa che invece sembrava ai dettagli già ai primi di luglio quando il giocatore è venuto a visitare la città e a conoscere l'allenatore. Sul piatto l'offerta del Napoli resta quella dei giorni scorsi:e un leggero ritocco verso l'alto sulle commissioni del nuovo agente per cercare di ammorbidirne la posizione.Slegata dalla situazione di Osimhen c'è poi la questione legata alla cessione di Milik. Perché al di là del gol lampo segnato contro l'Udinese domenica sera, il polacco resta ancora un corpo estraneo al Napoli di Gattuso. Nessun indizio porta al prolungamento del suo contratto in essere fino al 2021 e così sembra opportuno trovare una collocazione adesso per l'attaccante che diversamente rischierebbe di potersi accasare altrove il prossimo anno a parametro zero. In Italia gli estimatori non mancano, perché sia la Juventus che la Roma hanno chiesto informazioni. I più interessati sembrano i giallorossi che dovranno trovare un sostituto di Dzeko, destinato a salutare la Capitale a fine stagione. Suggestiva, ma al momento meno plausibile, la pista Juve dove ci sarebbe prima da piazzare Higuain per evitare un overbooking in attacco. La richiesta del Napoli non è inferiore ai 40 milioni di euro, ma eventualmente con la Roma si potrebbe provare a intavolare una trattativa inserendo una contropartita. Al Napoli non dispiace Under e attualmente il turco è ai margini del progetto tecnico di Fonseca, cosa che potrebbe rendere più facile la sua cessione.