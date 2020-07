LEGGI ANCHE

«Ho sentito Victor pochi minuti fa: è molto eccitato dalla sua nuova esperienza e dal nuovo club.è un grande nome del calcio globale. Per lui sarà una nuova sfida e mi ha detto: presidente, renderò Napoli orgogliosa». Queste le parole di, presidente della Federcalcio Nigeriana che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dell'affare Osimhen ormai solo da ufficializzare.è una città orgogliosa e lo è anche nel calcio. Eè un orgoglio del calcio africano, un ragazzo disciplinato ma al contempo concentrato e focalizzato sugli obiettivi e se vuole qualcosa sa come andarsela a prendere. Ha fatto la giusta scelta per la sua carriera» ha continuato. «è il posto giusto per raggiungere insieme risultati importanti. Victor farà il possibile per raggiungere e superare i record scritti da una leggenda come Maradona . Durante la stagione, verrò a Napoli a guardare qualche partita».