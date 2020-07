LEGGI ANCHE

È tornato a parlare, il presidente del Lille che è stato intervistato da L'Equipe per illuminare l'estate di mercato che attende il club francese. Primo argomento resta sicuramente Victor Osimhen , il calciatore nigeriano che da settimane ormai è annunciato al Napoli anche se manca ancora l'ufficialità del suo passaggio in azzurro.«Victor ha scelto di cambiare procuratore nel bel mezzo della trattativa, quindi abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. Ma poi ha fatto la sua scelta e ha scelto» ha detto Lopez. «La trattativa è in fase avanzata, mancano solo alcuni dettagli. L’annuncio arriverà quando tutto sarà pronto. Gabriel ? sceglierà questa settimana la sua prossima destinazione».