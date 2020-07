© RIPRODUZIONE RISERVATA

: ieri Giuntoli, D'Avila e D'Amico hanno parlato per circa 30 minuti per definire una serie di dettagli di poco conto. Ma il sì di Victor Osimhen al Napoli era già nel cassetto da diverse settimane. L'intesa con lui è totale ed è vecchia di giorni: quasi 3 milioni di euro netti a stagione più una serie di bonus non di poco conto che possono far arrivare lo stipendio intorno ai. D'Avila ha tra le mani anche la liberatoria degli ex agenti, che avevano fatto intendere di essere pronti a portare la faccenda alla Fifa: una questione interna all'entourage del bomber del Lille che, in ogni caso, qualche intoppo ha creato. Ma poca roba. Oggi tutte le ultime formalità di rito verranno completate e arriveranno le firme al contratto prima di Gerard Lopez, patron del Lille, e poi di Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli. L'affare è fatto e l'annuncio sarà oggi. Insomma, alla fine Osimhen ha mantenuto la parola data a Rino Gattuso nel corso della cena a casa sua, a Posillipo.Il più grande investimento dell'era De Laurentiis. Non gli 80 milioni di euro di chi parlano in Francia, ma poco più di. A cui va inserito anche il cartellino di Karnezis: l'ex udinese ha dato il suo assenso al passaggio in Ligue 1. Attenzione, perché i rapporti tra Lille e Napoli non si esauriranno con le firme di oggi: perché ballano altre due operazioni, quella di Ounas e di Gabriel. Affari e trattative che De Laurentiis ha voluto tenere separate. In ogni caso, come da regole federali, il contratto preliminare potrà essere depositato solo a partire dall'1 agosto, il che consentirà a Osimhen di prendere parte al ritiro a Castel di Sangro. L'annuncio? A sentire i parenti del calciatore, già sarebbe dovuto arrivare. In effetti, il sì del calciatore c'è da tempo e davvero ogni momento può essere quello giusto. E sarà oggi, salvo clamorosi imprevisti. Una stella emergente del calcio mondiale, dunque. A Milano, invece, sognano a occhi aperti. La vigilia di Inter-Napoli ruota sulla geniale iniziativa del network televisivo di proprietà di Suning che per presentare la gara ha messo una locandina con l'ombra gigante di Messi nella sua classica posa esultante riflessa, con i due indici rivolti al cielo, proiettata sul Duomo di Milano. Qui già sognano a occhi aperti.Conoscendo il Napoli, acquisti e cessioni vanno a braccetto. Se non c'è impazienza da parte di De Laurentiis nell'annunciare l'arrivo di Osimhen è perché non è stato ancora del tutto definito l'addio di Milik. La Juventus non ha ancora avviato una trattativa diretta con il Napoli: ma il calciatore ha già fatto sapere al ds Giuntoli di voler andare via. C'è la Juventus, ma il club azzurro non vorrebbe cedere l'attaccante a quella che considera una rivale diretta nel campionato di serie A. E dunque rallenta sperando nella Premier o nella Liga. E la Roma?, cifra che spiazza molti club, compreso quello giallorosso. I procuratori di Allan sono attesi a inizio settimana a Capri da De Laurentiis per presentare l'offerta dell'Everton che continua a chiedere uno sconto. Vedremo. Capitolo rinnovi: anche Elmas sta discutendo il suo. Intesa non difficile da trovare. E all'orizzonte c'è il prolungamento del contratto di Gattuso: il tecnico non ha fretta ma vuole iniziare la prossima stagione con un contratto nuovo di zecca e non in scadenza a giugno 2021. De Laurentiis prepara l'incontro con Mendes. Sarà subito fumata bianca?