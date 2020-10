Lunga intervista per Victor Osimhen, il neo azzurro che si racconta dalla bolla di Castel Volturno ai microfoni del Napoli: «Sono nato e cresciuto a Lagos, non è stata un’infanzia facile per me. So che ci sono tante aspettative e darò il massimo».

«Già prima di essere del Napoli mi sentivo parte della squadra. I tifosi mi scrivevano e io leggevo tutto. Non esiste razzismo qui, ho avuto un’ottima impressione della città. Sono grato a tutti i tifosi che mi hanno accolto alla grande e spero di ripagarli» ha detto il nigeriano.

La storia di @victorosimhen9. Ripercorriamo insieme a lui i passaggi più significativi della sua vita.

