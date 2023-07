Osimhen, l'Arabia fa sul serio: offerta da 140 milioni dell'Al-Hilal

Per un Paris Saint Germain che sembra arretrare le proprie avances ci sarebbe un Al-Hilal pronto al rilancio. Il club saudita, infatti, avrebbe messo sul piatto circa 140 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciar partire Victor Osimhen, nuova pepita che gli arabi vorrebbero portare nel loro campionato. Un'offerta monstre ma che comunque non accontenterebbe le richieste della società, pronta a valutare il suo bomber molto di più.

Se Aurelio De Laurentiis valuta infatti Osimhen almeno 200 milioni di euro, è chiaro che nessuna trattativa potrà intavolarsi per meno di 150 milioni, cifra che comunque il club saudita potrebbe raggiungere facilmente. Per Osimhen ci sarebbe poi un ingaggio da circa 60 milioni a stagione, ben lontano da quello che percepirebbe a Napoli nonostante l'eventuale rinnovo del contratto per cui le parti lavorano da settimane.