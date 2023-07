Osimhen a Dimaro con l'agente: l'arrivo del nigeriano

Victor Osimhen è arrivato a Dimaro. L'attaccante azzurro era atteso nel ritiro degli azzurri dello Sport Hotel Rosatti, dove ha fatto il suo ingresso alle 15.10, accompagnato dalla security azzurra e dal suo agente Roberto Calenda.

Le vacanze sono finite per il nigeriano che ora attende di incontrare la società: De Laurentiis e Calenda si incontreranno per capire se e come Osimhen resterà in azzurro dopo aver trascinato la squadra alla conquista dello scudetto, con il contratto in scadenza nel 2025.