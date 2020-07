LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli annuncia l'arrivo ufficiale di Victor Osimhen in maglia azzurra e anche ilsaluta il suo calciatore ufficializzando il passaggio dalla Ligue 1 in Italia. «Pochi calciatori sono entrati nei cuori dei tifosi così in fretta nel nostro club. Ilè orgoglioso di aver avuto in squadra un calciatore e un uomo come Victor Osimhen, che ha dimostrato con la nostra maglia tanto talento e ambizione quanto umiltà e professionalità» si legge dalla nota del sito del Lille.«Il club lo ringrazia per tutte le emozioni vissute insieme, siamo soddisfatto di averti potuto accompagnare fino a spiccare il volo ai massimi livelli del calcio europeo» la nota del club francese che saluta, uno dei calciatori più determinanti dell'ultime stagione di. «Buon viaggio, sarai sempre il benvenuto a casa nostra».