Osimhen, l'Arsenal si defila e al Tottenham servono 100 milioni

C'è Gabriel Jesus nei sogni di Mikel Arteta. L'allenatore spagnolo vorrebbe la punta brasiliana all'Arsenal il prossimo anno, visto che ormai il Manchester City sarà costretto alla cessione dopo l'arrivo ai Citizens di Haaland per Guardiola.

Jesus è il preferito dei Gunners, più di Osimhen, vista anche l'esperienza in Premier accumulata in questi anni. Se l'Arsenal fa un passo indietro, però, potrebbe pensarci il Tottenham: la squadra di Conte, secondo The Sun, segue Osimhen da un po' e può provare l'offerta. Servono, però, sempre 100 milioni, cifra ritenuta idonea dal Napoli per lasciar andare l'attaccante.