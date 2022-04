Osimhen tra Arsenal e Napoli: dipende tutto dalla Champions

Sfoglia la margherita l'Arsenal, lo fa per provare a capire quale sarà il prossimo attaccante titolare della squadra di Arteta. I Gunners sono pronti a riacciuffare l'Europa che conta, sperano di potersi godere alla fine la qualificazione Champions e proprio da qui passerà anche la scelta della prossima prima punta che dovrà rimpiazzare non solo Aubameyang (già partito a gennaio) ma anche il prossimo partente Lacazette.

Secondo quanto riportato da Bbc in queste ore, sarebbero due i giocatori in lizza per l'Arsenal, le prime scelte che Arteta vorrebbe per la prossima stagione. Il primo è Victor Osimhen, il cui profilo piace molto all'allenatore spagnolo e anche al club: giovane, di prospettiva, ma anche con un prezzo già molto alto. Se dovesse arrivare la Champions League, però, il primo obiettivo potrebbe essere Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City che conosce perfettamente la Premier League e che ha la valigia pronta a Manchester.