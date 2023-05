Osimhen con Balotelli in vacanza: lo scatto sui social

Non in campo, ma sui social. La coppia d'oro è Mario Balotelli-Victor Osimhen, i due attaccanti-amici che dopo i tanti messaggi in rete hanno posato anche insieme nelle scorse ore per i fan. Il nigeriano del Napoli, approfittando delle 48 ore di riposo concesse da Luciano Spalletti al gruppo dopo Monza, ha incrociato il collega e amico al Sion.

Più volte Balotelli è stato accostato al Napoli nelle passate sessioni di mercato, ma per l'ex Inter e Milan il futuro potrebbe essere in Romania con la maglia del Rapid Bucarest dopo l'esperienza svizzera.