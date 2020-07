Una giornata da napoletano. La primavera dopo il martedì di arrivi e incontri con i primi volti azzurri. Victor Osimhen tornerà domani in Francia, per ora si gode la città e soprattutto il mare, lo stesso che potrebbe ospitarlo nei prossimi anni.

L'attaccante nigeriano del Lille in queste ore si è messo in barca per un giro a metà tra la vacanza è la scoperta. Più che probabile una puntata a Capri, l'isola più famosa del Golfo e anche Quartier Generale di molti affari azzurri, vista la presenza del presidente De Laurentiis che potrà accoglierlo per la prima volta.

