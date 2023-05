Osimhen, Bayern out: il Chelsea spinge ma deve cedere

Non è un problema di soldi, ma prima si dovrà cedere: il Chelsea pensa intensamente a Victor Osimhen, attaccante del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2025 e le porte del mercato a un passo dopo una stagione da protagonista con la squadra di Luciano Spalletti.

Come confermato da Sky Sports DE, non c'è alcuna possibilità che il calciatore finisca al Bayern Monaco, con il club tedesco che pure si era interessato a lui prima di scoprire la cifra effettiva che richiederà Aurelio De Laurentiis per farlo partire. Il Chelsea non ha alcun problema ad accostarsi ai 120 milioni - che sono base di partenza - di cui si parla, ma prima deve vendere i calciatori in eccesso, un'operazione non facile che potrebbe prolungarsi nelle prossime settimane.