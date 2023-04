Osimhen al Bayern, la verità di Tuchel: «Se parlo, Spalletti si arrabbia»

Sempre più insistenti i rumors di mercato che vorrebbero il Bayern Monaco pronto a tuffarsi su Victor Osimhen la prossima estate. L'arrivo di Tuchel in Germania, infatti, ha aumentato le quotazioni del nigeriano in Bundesliga il prossimo anno, visto che l'ex allenatore del Chelsea lo segue da tempo e avrebbe voluto portarlo anche ai Blues in caso di permanenza.

«So cosa penso, ho una mia idea su Osimhen, ma non mi esprimo altrimenti Spalletti potrebbe dire: perché ha parlato? Quindi per rispetto non parlo di giocatori di altre squadre» ha spiegato l'allenatore tedesco, interrogato sul mercato in conferenza stampa.