Osimhen calciatore del mese, è stato il più votati dai colleghi

Dopo Luciano Spalletti - Allenatore del Mese per la Lega Calcio a settembre - ora anche Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano del Napoli è stato votato come Calciatore del Mese di Settembre dall'Associazione Italiana Calciatori. Votato da tutti i calciatori del campionato, in lizza insieme ad altri giocatori decisivi nel buon inizio delle loro squadre come Barella, Brahim Diaz e Bonaventura, Osimhen ha vinto con più della metà dei voti totali.

