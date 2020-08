© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una serata di festa e allegria a Castel di Sangro per ildi Gennaro Gattuso . Oggi i due volti nuovi Rrahmani esi presenteranno alla stampa, ma ieri sera si sono già presentati ai nuovi compagni. Il rito di iniziazione è sempre lo stesso da alcuni anni: il. Così sia l'attaccante che il difensore si sono esibiti in mini spettacoli da far sorridere tutti.