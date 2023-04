Osimhen a Capri, shopping a sorpresa con la compagna Stephanie e la figlia Hailey True

La prima volta di Victor Osimhen a Capri, in un tour durato poche ore in versione familiare. Non è passato inosservato l’arrivo in piazzetta dell’attaccante del Napoli con la compagna Stephanie che spingeva il passeggino con la piccola Hailey True di appena sei mesi di vita.

La bimba è nata a Napoli lo scorso mese di ottobre. La famigliola ha approfittato della giornata quasi estiva per sbarcare sull’isola nel primo pomeriggio, per evitare la ressa mattutina del vacanziere mordi e fuggi, ma il bomber nigeriano punta e orgoglio del Napoli non ha potuto evitare la folla dei tifosi azzurri in piazzetta. Dopo un primo dribbling, il bomber nigeriano ha fatto tappa nella boutique Russo Kids per acquistare capi griffati per Hailey. A sostare a lungo per gli acquisti è stata mamma Stephanie, la compagna di origini tedesche dell’attaccante nigeriano che è uscito in strada accogliendo il richiamo dei tifosi a caccia di uno scatto con il cellulare o dell’immancabile selfie con il loro beniamino. Poi via verso via Camerelle, la strada dello shopping griffato che viene sempre più accostata alla Fifth Avenue newyorkese.

Adesso sì che Osimhen ha davvero preso il posto nel cuore di Mertens e Insigne, presenze fisse sull’isola azzurra durante il relax del dopo partita. Oggi il battesimo di Capri e il bagno di folla e toccato al capocannoniere della serie A che si è regalato un primo assaggio di relax e vacanza dopo il lungo riposo causato dall’infortunio e la sfortunata partita di Champions contro il Milan.