Osimhen carica il Napoli: «Sono più motivato che mai»

Ben al di là dei battibecchi in campo, Victor Osimhen carica il Napoli e i tifosi direttamente via social. L'attaccante nigeriano ha postato dai suoi account ufficiale un messaggio che ha chiuso definitivamente il caso nato ieri e chiusosi poco dopo, visto il suo allontanamento dal campo per mano di Luciano Spalletti dopo un litigio con Anguissa. «Nuova settimana, stessa voglia di sempre. Più motivato che mai» ha scritto sui social Osimhen, tra i beniamini dei tifosi a Castel di Sangro.