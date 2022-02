Osimhen celebrato dall'Uefa: insegue la vetta dei bomber

168 minuti giocati e già 4 gol in Europa League quest'anno per Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli celebrato dall'Uefa sui social per le grandi doti realizzative mostrate quest'anno. Il nigeriano tornerà a disposizione con il Barcellona giovedì in Europa dopo aver saltato per infortunio l'ultima parte del girone di qualificazione ed è alla rincorsa della vetta della classifica dei bomber del torneo: davanti a lui, infatti, ci sono Galeno e Ekambi a 6 reti, poi Patson Daka a 5, ma già eliminato dall'Europa League proprio per mano del Napoli.

