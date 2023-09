Osimhen-Chelsea rinviato di un anno? I Blues sognano Victor e la Champions

Il Chelsea non ha perso di vista Victor Osimhen. Dopo un'estate passata a rincorrersi consapevoli di non potersi incontrare, il club inglese e l'attaccante del Napoli potrebbero aver rinviato l'appuntamento solo di un anno, all'estate 2024, quando il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere l'attaccante nigeriano sul mercato cedendo al miglior offerente.

Le condizioni per potersi incontrare, però, sono diverse: innanzitutto il rinnovo contrattuale con il Napoli, con il contratto attuale in scadenza nel 2025, poi la Champions League per il Chelsea, che non può più permettersi di arrivare nelle retrovie in questa stagione di Premier League. Secondo i rumors in Inghilterra, le parti si aggiorneranno lungo tutta questa stagione sperando poi di potersi finalmente trovare tra un anno.