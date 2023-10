Osimhen Cicciobello diventa un caso, il Napoli: «Prodotto mai autorizzato dal club»

Anche un bambolotto può diventare un caso. La notizia di Cicciobello Bomber, il nuovo giocattolo realizzato da Giochi Preziosi e ispirato a Victor Osimhen, viene immediatamente smentita dal club azzurro, che dai suoi canali ufficiali precisa:

«Con riferimento alla notizia, apparsa su numerosi siti di informazione online, relativa all’imminente immissione in commercio di un gioco per bambini denominato “Cicciobello Bomber” – bambola che riproduce le fattezze del giocatore Victor Osimhen, ritratto con indosso una divisa chiaramente riferibile alla maglia da gioco della prima squadra del Club – la SSCN precisa trattarsi di prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club».