Victor Osimhen è stato dimesso dall'ospedale di Bergamo e oggi torna a Napoli. L'attaccante azzurro, si apprende da fonti del Napoli, ha passato una notte tranquilla e stamattina ha fatto colazione in ospedale e si è alzato dal letto normalmente.

Osimhen è svenuto ieri in campo dopo una rovinosa caduta nel finale di partita contro l'Atalanta, in cui ha sbattuto la testa sul terreno di gioco. Il calciatore non ha un ricordo nitido del momento della caduta e di quello che è accaduto subito dopo, come spesso avviene in caso di svenimenti. Domani a Napoli sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per verificare le condizioni dopo il trauma cranico. Molto difficilmente Osimhen potrà tornare in campo giovedì per il ritorno d Europa League contro il Granada.

Ultimo aggiornamento: 13:00

