Osimhen, lesione di secondo grado: salta il Milan, torna dopo la sosta

Arriva il secondo responso delle condizioni fisiche per Victor Osimhen: l'attaccante azzurro si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.

Come da programma, l'attaccante nigeriano resterà ai box per la sfida di campionato di domani contro lo Spezia al Maradona, ma anche per la trasferta in Champions in Scozia contro i Rangers. Osimhen sara rivalutato nei prossimi giorni ma con ogni probabilità tornerà a disposizione dopo il Milan e la sosta di campionato di settembre.