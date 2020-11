Non proprio il rientro dalla nazionale che aveva sperato Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli infortunatosi al braccio con la maglia della Nigeria nello scorso weekend e oggi a Roma - già senza il vistoso tutore al braccio - per le visite mediche di rito prima di poter tornare a Napoli.

I controlli a Villa Stuart sono terminati intorno alle 16, confermando - secondo le prime indiscrezioni - quelle che erano state le valutazioni fatte dallo staff medico della Nigeria: lussazione anteriore alla spalla destra per Osimhen, che non dovrà sottoporsi ad alcun intervento chirurgico ma avrà comunque bisogno del naturale periodo di riposo. «Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente», informa il Napoli sul suo sito ufficiale. Il numero 9 salterà la sfida al Milan e resta comunque in dubbio per quella alla Roma sette giorni più tardi.

Ultimo aggiornamento: 17:26

