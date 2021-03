Osimhen torna con il Bologna: la risonanza magnetica è ok

A due settimane dal trauma cranico subito negli ultimi minuti di Atalanta-Napoli, Victor Osimhen è pronto per tornare in campo. Negativo l'esito degli accertamenti presso la clinica Pineta Grande a Castel Volturno per l'attaccante nigeriano, dunque disponibile per la partita contro il Bologna allo stadio Maradona. Contro i rossoblù, all'andata, Osimhen segnò il secondo dei due gol in maglia azzurra l'8 novembre.

A Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, il professore Alfredo Bucciero, primario del reparto di neurochirurgia di Pineta Grande, ha spiegato: «Osimhen come sta bene, è arruolabile. Contro il Bologna può scendere in campo? Lo devono decidere Gattuso e Canonico. Per quanto mi riguarda dal punto di vista clinico non ci sono problemi. Ha fatto la risonanza magnetica che ha confermato quello che non c’era al primo esame della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’encefalogramma c’era qualche piccola anomalia, come normale nei traumi, ma è rientrato. Quindi è tutto nella norma. Gol di testa? Gli ho chiesto di dedicarmi un gol. Ha ripreso ad allenarsi dalla fine della settimana scorsa, le decisioni spettano al medico Canonico e al tecnico Gattuso».

