Osimhen, recupero a ritmo di musica: Victor dà spettacolo in palestra

Non sarà a Varsavia questa sera, saltando la seconda partita di fila a causa dell'infortunio muscolare subìto, ma Victor Osimhen non ha perso di certo il buon umore. Il nigeriano del Napoli si allena a ritmo di musica, come mostrato sui social: sessioni di palestra e terapie per rientrare quanto prima dai fastidi fisici, nella speranza di poterlo rivedere in campo già domenica contro il Verona.