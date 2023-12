Osimhen, compleanno sui social dalla Nigeria: «Auguri a me»

Pochi messaggi chiari: «Dio è il più grande. Tanti auguri a me». Così direttamente via social Victor Osimhen festeggia il suo compleanno numero 25, una ricorrenza lontana dal Napoli: l'azzurro, infatti, ha lasciato la città due giorni fa per tornare in Nigeria e poter abbracciare la famiglia approfittando della squalifica per Napoli-Monza. A capodanno Osimhen è atteso dal ritiro della Nigeria che si preparerà alla prossima Coppa d'Africa.